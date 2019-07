Calciomercato Serie C, Catania e Reggina sfoltiscono: movimenti in uscita per rossoblu ed amaranto

Calciomercato Serie C, Catania e Reggina sfoltiscono dopo aver operato in entrata. Rossoblu e amaranto ufficializzano alcuni movimenti in uscita. Il Catania cede a titolo temporaneo alla Sanremese il calciatore Ibrahim Escu.

La Reggina, come comunicato sul sito ufficiale, saluta Ungaro e Mastrippolito, passati al Bisceglie. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo al Bisceglie i calciatori Giuseppe Ungaro e Leonardo Mastrippolito. Il club ringrazia i due calciatori per la professionalità dimostrata e augura loro le migliori soddisfazioni personali“.