Calciomercato Serie B, le ultime trattative: bel colpo Pescara, lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma

Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato.

I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi si unirà ai nuovi compagni. Lo Spezia, invece, si è assicurata un calciatore scuola Roma, il classe ’98 Alessandro Bordin, che verrà girato in prestito alla Pistoiese per la prossima stagione.