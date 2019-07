Calciomercato Spal, ufficiale l’acquisto di Di Francesco: arriva in prestito con obbligo di riscatto

La Spal, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’acquisto del cartellino di Federico Di Francesco dal Sassuolo, il centrocampista, classe 1994 e figlio dell’allenatore della Sampdoria, Eusebio: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco. L’esterno di centrocampo classe ‘94 arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, in carriera ha vestito le maglie di Gubbio, Cremonese, Virtus Lanciano e Bologna, disputando con il Sassuolo la stagione 2018/2019. Di Francesco conta attualmente 74 presenze e 7 gol in serie A.

Calciomercato, le ultime: bomba dalla Francia sul Milan, è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter