Calciomercato Torino, importanti dichiarazioni di Cairo: “Ho avute molte richieste, ma…”

“Ho avuto tantissime richieste per i miei giocatori, ho detto tanti no. L’obiettivo era tenere la squadra inalterata per poi fare qualcosa da qui alla fine del mercato. Ci stiamo lavorando, dobbiamo fare le cose al momento giusto. E comunque non era oggi il giorno in cui avremmo schierato l‘eventuale ciliegina“. Queste le parole a Sky Sport del presidente del Torino Urbano Cairo, che parla di mercato nel prepartita di Torino-Debrecen, gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League.

“E’ una bella sensazione, c’è anche emozione per il ritorno in Europa League avendola preparata così velocemente. Siamo tutti molto concentrati e focalizzati, cercheremo di far bene per avvicinarci all’obiettivo. Il rinnovo di Lyanco? Siamo molto vicini, siamo d’accordo su tutto. E’ un rinnovo importante, anche lui era molto richiesto“.