Ultime ore di calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore uruguaiano, difensore del Kryl’ja Sovetov. Il Brescia sta valutando Adrian Dalmau, attaccante dell’Heracles. La Fiorentina si avvicina sempre di più a Lirola, la Sampdoria si muove in entrata ed in uscita. Verso l’addio il centrocampista Praet (c’è il Valencia) mentre per l’attacco ritorno di fiamma per Emiliano Rigoni dello Zenit (ha vestito la maglia dell’Atalanta), si sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto.