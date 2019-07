Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Nome nuovo per l’attacco dell’Inter, il Napoli è scatenato: la Roma ‘italiana’

Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deromanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non la squadra. Con il passare dei giorni, e l’ufficializzazione dei primi acquisti, infatti, la squadra capitolina sembra assumere sempre di più connotati ‘italiani‘. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Marco Amelia è l’allenatore della Vastese e si candida a togliersi soddisfazioni anche da tecnico dopo quelle da portiere. L’intenzione è quella di raggiungere il miglior risultato possibile, sono in corso valutazioni per costruire una squadra all’altezza. Un nome che stuzzica è quello dell’attaccante Ferdinando Sforzini, i due sono amici e non è da escludere un accordo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli attende novità sul fronte James Rodriguez. Dalla Spagna danno l’affare per fatto. Altri nomi caldi in entrata e in uscita sono Lozano e Insigne. Nelle scorse settimane si è parlato del messicano del Psv come alternativa al colombiano del Real Madrid. Anche Aurelio De Laurentiis ha smentito il possibile doppio colpo in entrata. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Napoli potrebbe prendere entrambi. Per James si parla di prestito con obbligo di riscatto fissato a 42 milioni. Per Lozano il Psv parte da una base di 55 milioni. Il problema per l’esterno messicano sarebbe quello dei diritti d’immagine che il Napoli vorrebbe gestire in assoluta autonomia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

All’Inter in stallo la situazione Barella, si attende di capire come si muoverà il calciatore e conseguentemente il Cagliari. In stand-by anche la questione Lukaku. Il belga ha già dato l’ok per l’arrivo in nerazzurro, ma trovare l’accordo con il Manchester United non sarà facile. Intanto si allontana Dzeko, con la Roma che non scende dalla richiesta 20 milioni e l’Inter che potrebbe virare sul parametro zero Fernando Llorente, allenato da Conte alla Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).