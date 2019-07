Calciomercato, le trattative del giorno – Ore calde in casa Napoli, da Icardi a James Rodriguez

Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di Aurelio De Laurentiis, la stessa che propose qualche anno fa. Come evidenzia la Gazzetta, infatti, dopo il passaggio di Higuain alla Juve tre anni fa, il numero uno dei partenopei pensò all’attaccante argentino per sostituire il Pipita. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest'anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c'è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. Dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un'indiscrezione che circolava già da una decina di giorni e lanciata dalla Spagna: il calciatore sarebbe 'tentato' dall'Atletico Madrid.