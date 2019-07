Ultime ore calde di calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre più vicino al Benfica, nell’operazione verrà inserito anche il cartellino del giovane terzino destro classe 2001 portoghese Joao Ferreira. Per il Napoli sembra essere sfumata definitivamente la pista James Rodriguez, l’alternativa porta il nome di Pépé del Lille, serve però uno sforzo economico di almeno 60 milioni di euro. Il Brescia ha messo nel mirino il difensore centrale André Pinto dello Sporting Lisbona, nome nuovo per il Lecce che valuta Nagy del Bologna, per il club rossoblu si sta per risolvere il caso Skov Olsen, dopo un primo rifiuto il calciatore sembra essersi deciso a firmare con il Bologna.