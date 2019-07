Calciomercato, le trattative: il Parma attivissimo così come il Lecce, mosse in difesa di Brescia e Lazio

Non solo le big del campionato di Serie A, sul calciomercato si muovono anche le piccole e medie squadre. Il mercato della Fiorentina non è ancora decollato, l’obiettivo numero uno per l’attacco porta a De Paul ma la trattativa è difficile, la richiesta infatti dei bianconeri di 40 milioni è inavvicinabile per i viola. Continua la trattativa con il Sassuolo per Lirola, la trattativa anche in questo caso non è facile e si sta sondando il terreno con Patric della Lazio. Mossa del Parma che nelle ultime ore ha chiuso per il centrocampista Brugman, nelle casse del Pescara 2 milioni di euro più Brunori, la trattativa è stata definita, si complica invece l’arrivo di Pezzella dall’Udinese mentre c’è l’inserimento del Parma per Bonifazi.

Il Lecce ha in mano un doppio colpo, si tratta di Babacar e Dell’Orco mentre si continua a spingere per il trequartista Saponara, da convincere eventualmente anche il calciatore. Il Brescia ci prova per Ceccherini della Fiorentina, la Lazio ha chiuso l’arrivo del giovane difensore Gustavo Cipriano, brasiliano del Santos.