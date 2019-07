Calciomercato, le trattative del giorno: il Napoli non si ferma, nuove soluzioni per Balotelli e Mandzukic

Già di suo il colpaccio James Rodriguez rappresenterebbe un bel biglietto da visita verso le dirette concorrenti. Il Napoli ha rafforzato la difesa, l’obiettivo è competere, prima sul mercato e poi conseguentemente in campo, con Juventus ed Inter. Dopo il reparto arretrato, dunque, si punterà pure su quello offensivo. Non c’è solo il colombiano ma, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, anche Rodrigo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

luigi Sepe e Alberto Grassi tornano al Parma. E’ la stessa società emiliana a comunicarlo, attraverso una nota sul proprio sito. Il portiere e il centrocampista arrivano entrambi dal Napoli con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Possibile un ritorno in Premier League per Mario Balotelli. In Inghilterra, e precisamente sulle pagine del Mirror, si vocifera che l’attaccante italiano sia stato offerto al West Ham. Gli Hammers devono far fronte a diverse defezioni avute in questa sessione estiva. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nonostante il rinnovo nell’ultima stagione, Mario Mandzukic viene dato per partente alla Juve. Era uno di quei calciatori molto funzionali al gioco di Allegri, ma poco a quello di Sarri. Non mancano gli estimatori, a cui si aggiunge un’altra squadra oltre alla nota Borussia Dortmund. Secondo la ‘Bild, sul centravanti croato ci sarebbe anche il Bayern Monaco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).