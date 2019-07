Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato, interessanti trattative che potrebbero trovare epilogo positivo già nelle prossime ore. Il Parma è letteralmente scatenato, dopo Grassi e Sepe ed il terzino Laurini sta per aggiungersi anche Pezzella dell’Udinese, sempre più vicino Karamoh ma secondo quanto riporta la rosea per l’attacco spunta il nome di Kevin Prince Boateng, per la mediana occhi su Barreto. Si muove anche la Spal che va forte su D’Alessandro dell’Atalanta, nel mirino anche Babacar e Di Francesco del Sassuolo. Il Lecce tenta il doppio innesto dal Genoa: Lapadula + Rossettini. Il Genoa continua il pressing per Rog, la Lazio forte sul difensore Biraschi. La Fiorentina tenta il colpaccio De Paul, serve un importante sforzo economico per convincere l’Udinese, per il centrocampo tentativo per Badelj. La Roma ha chiuso per il portiere Pau Lopez, l’Udinese non molla Dorukhan Tokoz, centrocampista classe ’96 del Besiktas. offerta da 7 milioni di euro.