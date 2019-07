Calciomercato, le ultime trattative: Parma scatenato e Genoa attivo, ufficiale Marcano al Porto

Ultime ore intense di calciomercato, il punto sulle ultime trattative. Il difensore Marcano lascia la Roma dopo una sola stagione e torna al Porto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club giallorosso. “Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni”, con i giallorosso ha disputato 13 partite realizzando una rete, esperienza dunque poco fortunata. Salvatore Esposito è un nuovo calciatore del ChievoVerona, il calciatore arriva in prestito annuale dalla SPAL con diritto di opzione e contro opzione. “Ho tanta voglia di raggiungere i miei compagni e mettermi a disposizione – ha dichiarato Esposito ai media ufficiali del club – Da un mese sapevo dell’interesse del Chievo, scegliere una societa’ come questa e’ stato facile”.

Il Genoa riabbraccia Romero, il difensore dopo le visite mediche con la Juventus torna a Genova per disputare un’altra stagione con i club rossoblu. Sempre per la retroguardia si continua a trattare l’arrivo di Amione, la trattativa però non è di facile conclusione, manca ancora l’accordo ed in più è sorto il problema del passaporto. Scatenato il Parma, Hernani è arrivato in Italia, trattativa chiusa anche per l’arrivo in attacco dall’Inter di Karamoh.