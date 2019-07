Calciomercato, le ultime trattative: svincolati per Parma e Verona, colpi di Atalanta e Cagliari

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore Fonseca, nelle ultime ore accordo con Alderweireld, adesso serve l’intesa con il Tottenham, sempre per la retroguardia è vicino Mancini, si stanno valutando anche i nomi del centrocampista Agustin Almendra del Boca Juniors e dell’attaccante Matias Vargas del Velez. L’Atalanta si avvicina sempre di più al centrocampista Malinovskyi e come conferma la rosea ha incontrato il Parma per cedere l’attaccante Cornelius a titolo definitivo e Kulusevski in prestito, sempre il Parma pensa allo svincolato Padoin. Mossa a sorpresa in casa Cagliari, il club sardo torna su Nandez del Boca Juniors, può arrivare insieme a Rog. Il Verona pensa allo svincolato Rispoli. Niente Genoa e Sampdoria per Hurtado che è ufficialmente del Boca, il Sassuolo ha definito nella serata di ieri l’arrivo dell’attaccante Caputo.