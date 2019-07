Calciomercato, le ultime trattative: tre operazioni in casa Samp, doppio colpo del Torino

Ultime ore intense di calciomercato, diverse trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Sondaggio del Valencia per il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, il club blucerchiato ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro, anche il Leicester continua a monitorare il calciatore. In entrata i blucerchiati continuano a spingere per Rigoni, il via libera dovrebbe arrivare a breve dopo l’arrivo allo Zenit di Malcom (40 milioni di euro). Innesto in prospettiva, è fatta per il giovane attaccante classe 2003 Daniele Montevago, superata anche la concorrenza del Milan. Doppio colpo del Torino che sta per concludere le trattative con l’attaccante Verdi ed il centrocampista Fares.

Bruno Genesio, ex allenatore del Lione ha firmato un contratto con il Beijing Sinobo Guoan fino a dicembre e prende il posto del tedesco Roger Schmidt.

“La Societa’ Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Societa’ A.C. Perugia Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Salvatore Monaco. Il difensore, nato a Napoli il 15 agosto 1992, arriva a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore del club rossoblu'”.

“La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio di Antonio Candela, difensore, proveniente dal Genoa, che approda in granata con la formula del prestito. Difensore, classe 2000, Antonio Candela ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Spezia, squadra della città in cui è nato e cresciuto, facendosi subito notare per il suo talento, tanto da esordire in Prima Squadra a soli 17 anni. A gennaio 2018 passa al Genoa. Entra nel giro delle Nazionali giovanili, prima con l’Under 16 e l’Under 17 e dopo con l’Under 19. Reduce dal mondiale polacco con la Nazionale Under 20, Antonio Candela, rientrato in Italia, sta completando recupero e preparazione con il Genoa e dopo si aggregherà ai suoi nuovi compagni nel Trapani di mister Francesco Baldini”.

La Lazio comunica di aver ceduto Marius Adamonis al Catanzaro. Il portiere lituano si trasferisce a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2020.