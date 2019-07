Calciomercato, le ultime trattative: le ufficialità, colpo Atalanta, innesto a sorpresa del Verona, la Roma su Suso

Ultime ore di calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a titolo definitivo”.

Colpo di mercato in casa Atalanta, è fatta Ruslan Malinovskyi, accordo raggiunto con il Genk per poco meno di 15 milioni di euro, visite mediche previste nelle prossime ore. Innesto a sorpresa dell’Hella Verona, arriva arriva Emmanuel Badu dall’Udinese in prestito con diritto di riscatto. La Roma alla ricerca di un nuovo attaccante, ritorno di fiamma con il Milan per Suso.