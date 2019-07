Calciomercato, le ultime trattative: Veretout è a Roma, doppio movimento del Torino, Cristo all’Udinese

Ultime ore calde di calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo fino al 30 giugno 2024, rinnovo in arrivo per il difensore Lyanco. Colpo della Roma, Veretout è arrivato in città, nella giornata di sabato le visite mediche. Il Milan non molla Demiral, previsto un nuovo con la Juventus ma la valutazione è di 40 milioni di euro.

“Venezia FC comunica di aver tesserato il difensore centrale classe 2000 Mario De Marino. Il giocatore ha sottoscritto col club un contratto triennale con opzione per altre due stagioni. De Marino si è aggregato alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole”. John Chancellor è un calciatore del Brescia, nelle ultime ore ha raggiunto i compagni nel ritiro di Darfo per svolgere il primo allenamento agli ordini di Eugenio Corini. Firmerà un triennale ed operazione a titolo definitivo.