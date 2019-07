L’accordo era già stato raggiunto, adesso c’è anche l’ufficialità: Ilija Nestorovski è un nuovo calciatore dell’Udinese. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero.

“L’Udinese Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Ilija Nestorovski, classe 1990, 182 cm di altezza, nato il 12 marzo a Prilep in Macedonia. Per lui tre anni di contratto con opzione per il quarto.

“Nestorovski – commenta il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – ha già dimostrato in passato di saper far gol in tutte le categorie, compresa la Serie A.

Ha preferito l’Udinese rispetto ad una serie di offerte importanti che gli erano pervenute e di questo va ringraziato”.

Finalizzatore nato, fisico importante e un piede sinistro educato per cercare con continuità la via del gol; Ilija è un giocatore di spicco della nazionale maggiore della Macedonia.

Dopo gli esordi nel Pobeda, la squadra della sua città con cui vive anche 4 stagioni tra i “grandi”, a gennaio 2010 passa allo Slovacko in prima divisione ceca. Da lì va in prestito prima al Viktoria Žižkov (2011-12) e, poi, al Metalurg Skopje (2012-13).

Nestorosvki si dimostra giocatore di talento e incanta con le sue giocate attirando su di se le attenzioni dell’Inter Zaprešić che decide di puntare su di lui. E’ proprio nel campionato croato che il macedone esalta le sue qualità, conquistando il titolo di capocannoniere in Druga NHL, la serie B croata, contribuendo alla promozione in Prva HNL della sua squadra ed anche nella massima serie si conferma re dei bomber.

In tre stagioni vissute in Croazia Nestorovski mette a segno ben 69 gol.

Nel 2016, poi, il passaggio al Palermo dove colleziona complessivamente, in tre anni tra serie A e B, 99 presenze segnando 38 reti.

Benvenuto Ilija!”