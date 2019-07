Calciomercato, le ufficialità: Ceballos all’Arsenal, nuovo arrivo per il Venezia

CALCIOMERCATO – Ufficialità che si susseguono a manetta in questo giovedì di calciomercato. Il passaggio di Dani Ceballos all’Arsenal è una di queste. Con un comunicato sul proprio sito internet, il Real Madrid comunica di aver trovato un accordo con l’Arsenal per la cessione di Dani Ceballos in prestito fino al 30 giugno 2020.

Il Venezia ha annunciato oggi l’accordo con il centrocampista argentino Franco Zuculini per la stagione sportiva 2019/2020, con opzione di rinnovo di un anno. Zuculini, 29 anni, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Racing Club, Hoffenheim, Genoa, Bologna e Verona, tra le altre.

Lassi Lappalainen lascia il Bologna e va in prestito al Montreal Impact “a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019, con opzione per l’estensione del prestito fino al 30 giugno 2020 e in seguito fino al 31 dicembre 2020”.

Il Barcellona ha ufficializzato che Patrick Kluivert, ex attaccante che in Italia ha vestito la maglia del Milan e che ha giocato in blaugrana dal 1998 al 2004 realizzando 145 gol in 308 partite, è il nuovo direttore tecnico della “cantera”, il settore giovanile del club catalano. Kluivert, 43 anni, ha firmato un contratto fino al 2021. “Sono felice di tornare a casa e ho una grande voglia di iniziare questa nuova avventura, la nostra sfida è continuare a fare del calcio del Barcellona uno dei migliori al mondo”, le parole di Kluivert.