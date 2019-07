Calciomercato, le ultime notizie oltre Europa: ufficiale Salvio al Boca, nuovo arrivo per Benitez

Il calciomercato non tiene banco soltanto in Italia e in Europa, ma anche oltre i confini del nostro continente. Arrivano infatti due ufficializzazioni riguardanti il campionato argentino e quello cinese.

In attesa di Daniele De Rossi, il Boca Juniors piazza infatti il colpo Salvio, che diventa ufficiale: il 29enne centrocampista, nazionale argentino, nei nove anni trascorsi in Europa ha militato con le maglie di Atletico Madrid e Benfica. Nuovo arrivo alla corte di Rafa Benitez, allenatore del Dalian Yifang: è stato infatti acquistato l’attaccante venezuelano Salomon Rondon, proveniente dal West Bromwich. Il 29enne è già stato allenato dall’ex tecnico del Napoli nell’ultima stagione a Newcastle.