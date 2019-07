Ultime ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, trattative sempre più nel vivo ed operazioni importanti ad un passo dalla conclusione. Tutti pazzi per Cutrone, l’attaccante può lasciare il Milan per giocare con continuità, in particolar modo due i club pronti a mettersi al tavolo delle trattative: si tratta di Torino e Fiorentina. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per il nuovo attaccante dell’Udinese, accordo raggiunto con Nestorovski, per il nero su bianco bisognerà attendere solo l’ufficialità della mancata iscrizioni del Palermo al campionato di Serie B, prenderà il posto di Okaka. Il Bologna prova a chiudere un doppio colpo: Kouame-Obiang. Il Brescia per l’attacco ha messo nel mirino Cerri, il Lecce continua ad essere attivissimo, i nomi sono: lo svincolato Silvestre, Chibsah e Acquah per il centrocampo. La Spal continua la ricerca al nuovo sostituto di Lazzari, promesso sposo della Lazio, testa a testa come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ tra Paganini del Frosinone e Petar Stojanovic, classe ’95 della Dinamo Zagabria.