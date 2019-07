Calciomercato, le ultime trattative: il Genoa punta un trequartista, il Parma chiude per un terzino

Il calciomercato entra nella sua fase decisiva. I direttori sportivi sono al lavoro per regalare colpi importanti agli allenatori, che preparano l’inizio della prossima stagione, alla quale manca poco più di un mese. A fare il punto sulle ultime trattative è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il Genoa di Andreazzoli punta ad essere una delle sorprese del prossimo campionato. Il presidente Preziosi e Stefano Capozucca hanno messo gli occhi su Amine Harit, trequartista marocchino dello Schalke 04. Per il classe ’97 ci sono già stati i primi contatti.

Il Parma è scatenato. Dopo aver chiuso per il ritorno in Emilia di Roberto Inglese, i ducali hanno praticamente definito l’arrivo di Giuseppe Pezzella dall’Udinese. Il terzino sinistro, reduce dall’Europeo Under 21 e dal prestito al Genoa, arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, arrivano i colpacci per Fonseca: adesso la ciliegina, l’11 è fortissimo [FOTO]

Cessione per il Torino, che si prepara per l’esordio nei preliminari di Europa League. Questo il comunicato del club sul sito ufficiale: “Il Torino FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione a favore degli olandesi e contropzione per i granata, al Fortuna Sittard FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vitalie Damascan”.

Il Cagliari ha chiuso per un portiere, come comunica lo stesso club: “Il Cagliari Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Venezia per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del portiere Guglielmo Vicario, che ha firmato per il Club rossoblù un contratto sino al 30 giugno 2024″.

Il Verona è ad un passo dalla chiusura per Valerio Verre, mentre il Sassuolo prova a chiudere l’operazione Obiang con il West Ham. Offerti 9 milioni per il ritorno in Italia del centrocampista.