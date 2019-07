Calciomercato, le ultime trattative: si muove il Sassuolo, colpaccio Crotone, attivissimo il Bari

Continua a farla da padrone il calciomercato con alcune ufficializzazioni dell’ultim’ora. Partiamo dalla Serie A: il Sassuolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Hamburger Sport-Verein il difensore Timo Letschert (’93).

In Serie B, invece, colpaccio per il Crotone, che si assicura Mattia Mustacchio. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Associazione Calcistica Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Mustacchio. Nato a Chiari (Brescia) il 17 maggio 1989, Mattia è cresciuto nelle giovanili del Brescia per poi passare alla Primavera della Sampdoria con la quale vince Coppa Italia e Campionato. Con i blucerchiati debutta in Serie A il 29 gennaio 2009 contro la Lazio e in Coppa Uefa un mese più tardi nella partita contro il Metalist Kharkiv. Successivamente ha indossato le maglie di Ancona, Varese, Vicenza, Ascoli, Pro Vercelli, Perugia e, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato col Carpi dove ha messo a segno 2 reti in 11 incontri. In totale, l’esperto neo calciatore rossoblù conta oltre 200 presenze in Serie B e nel suo curriculum vanta anche 8 gettoni e una rete con l’Under 21. Giocatore molto duttile ed eclettico, Mattia può agire come esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, e all’occorrenza anche da attaccante. Mustacchio, che rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società rossoblù, ha da poco raggiunto il ritiro dove ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno“.

Si muove anche il Pordenone, che ha ingaggiato il difensore Alessandro Vogliacco. Il calciatore, classe ’98, arriva dalla Juventus a titolo definitivo. Ha firmato un contratto triennale, con scadenza giugno 2022. Per Vogliacco si tratta di una conferma in neroverde: lo scorso gennaio era giunto in prestito al Pordenone, contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa. “Sono orgoglioso e soddisfatto di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno – ha affermato il difensore –. Con la società, lo staff e i miei compagni: li ringrazio tutti per la fiducia. Cercherò di crescere sempre più e farmi trovare pronto quando toccherà a me“.

In Serie C, come sempre attivissimo il Bari. Confermato il portiere della promozione dalla D alla C, Davide Marfella: il calciatore, classe 1999, ha firmato un contratto triennale. Nello scorso torneo Marfella ha collezionato 36 partite con 23 reti subite (è stato imbattuto ben 17 gare del campionato). Si giocherà la maglia da titolare con l’esperto Frattali, portiere classe 1985 preso dal Parma. In entrata, da registrare invece l’ufficialità per il colpaccio Andrea Schiavone, regista torinese di 26 anni svincolato dal Venezia: ha firmato un triennale, in carriera ha collezionato 169 presenze e 11 gol. Da oggi è al lavoro con i compagni nel ritiro trentino di Bedollo.