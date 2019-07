Calciomercato, le ultime trattative: un nome per la Lazio, i centrocampisti per il Milan, Fiorentina d’attacco

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo. Dopo l’apertura ufficiale del 1° luglio, continuano a susseguirsi diverse voci. Spal e Cagliari si contendono il prestito di Luca Pellegrini, da poco passato alla Juventus. Per il terzino sinistro si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, dopo i buoni mesi della scorsa stagione, ma i ferraresi non mollano.

Dopo l’ufficialità di Ayé, il Brescia guarda ancora in casa Clermont. Come riportato da Sky Sport, nel mirino il trequartista Mathias Pereira Lage, Si ricomporrebbe così una coppia che ha fatto molto bene nell’ultima stagione in Ligue 2, la seconda divisone francese.

Nome nuovo per la difesa della Lazio. Spunta il classe ’99 Stanley Nsoki, centrale del Psg. In Francia sono sicuri dei sondaggi di Tare, tant’è che il nome di Nsoki circola sulle pagine dell’Équipe.

Il Milan spera di chiudere a breve per Ismaël Bennacer, centrocampista dell’Empoli. Come riporta Sky, l’affare è in chiusura per 17 milioni, bonus compresi. L’algerino, intanto, giocherà stasera con l’Algeria contro la Guinea. Il Milan ha intenzione, però, di regalare a Giampaolo un altro centrocampista. I nomi sono quelli di Veretout, in rottura con la tifoseria viola e che ha chiesto la cessione, Praet, pupillo del nuovo allenatore rossonero e Gedson Fernandes, giovane del Benfica. Proprio quest’ultimo sembra essere balzato in testa alle preferenze di Boban e Maldini. Le Aquile di Lisbona hanno fissato il prezzo per il classe ’99: 30 milioni. Più defilato il nome di Dani Olmo della Dinamo Zagabria.

La Fiorentina di Commisso sogna il colpo in attacco. Nelle ultime ore sono emersi i nomi di Javier Hernández, detto Chicharito e Darío Benedetto, detto El Pipa, riportati dal “Corriere dello Sport”. L’attaccante messicano è in scadenza di contratto nel 2020 e non sembra aver intenzione di rinnovare con il West Ham. Sul centravanti argentino del Boca Juniors c’è, invece, parecchia concorrenza, quella dell’Olympique Marsiglia su tutte.