Calciomercato, le ultime trattative: nuova pretendente per Eriksen, cessioni per Inter, Napoli e Cagliari

CALCIOMERCATO – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e che non intende rinnovare. La cifra richiesta dal Tottenham è 60-70 milioni.

L’Inter ufficializza “il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Mattioli al Modena Football Club 2018″.

Il Napoli “ufficializza la cessione a titolo definitivo di Carlos Vinicius al Benfica”.

Il centrocampista del Cagliari Calcio Fabrizio Caligara, 19 anni, giocherà in prestito al Venezia fino al 30 giugno del prossimo anno. Le due società hanno trovato l’accordo sul calciatore che il club rossoblu aveva acquisito dalla Juventus nel febbraio 2018.