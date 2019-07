Calciomercato, le ultime trattative: la telefonata tra de Ligt e Sarri, i nomi per il Lecce, colpo Parma

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non si ferma nemmeno nel weekend. Sky rivela un curioso retroscena nell’affare de Ligt-Juventus. Il difensore olandese avrebbe chiamato Sarri per sapere in che modo vuole giocare e capire le idee del tecnico toscano. Nella telefonata non si è fatto riferimento alla titolarità, cosa che sembra sia stata molto gradita dai bianconeri.

Il Lecce lavora per la difesa. Tre i nomi al vaglio del ds Meluso: Rossettini, Magnani e Silvestre. In particolare sembra essere l’argentino il nome più concreto per la retroguardia dei salentini.

Il Parma mette a segno un colpo a centrocampo. Tesserato lo svincolato algerino Mehdi Abeid, ultima stagione 15 presenze e due gol al Digione, in Francia. Abeid ha vestito anche le maglie di Panathinaikos e Newcastle.

La Roma è pronta a salutare El Shaarawy. L’esterno volerà lunedì in Cina per firmare il contratto che lo legherà per tre anni allo Shangai Shenhua. L’italo-egiziano guadagnerà 15-16 milioni a stagione, alla Roma tra i 18 e i 20 milioni.

Sassuolo e Genoa stanno per chiudere lo scambio Cassata-Russo, con il centrocampista che andrà al Grifone e il promettentissimo portiere classe 2000 che si trasferirà ai neroverdi.

Il Verona ha chiesto informazioni alla Juventus per Mancuso, ultima stagione al Pescara.

Nome nuovo per il Bologna. Seguito con interesse l’esterno sinistro Joakim Maehle, classe 1997 in forza al Genk, assoluto protagonista degli Europei Under 21 con la Danimarca.