Calendari Serie A, Gravina: “Girone di ritorno sfalsato? Bella idea”

Quella di un calendario sfalsato fra girone d’andata e girone di ritorno era una “bella idea”. La Serie A ha pensato a questa soluzione prima di metterla da parte e il presidente Figc, Gabriele Gravina, sarebbe stato favorevole, come ha ammesso ai microfoni di Sky Sport: “In altre nazioni questo già avviene, l’importante è che tutto avvenga a inizio campionato in modo che tutti abbiano la capacità di poter programmare la loro competizione. La Lega di A ha accarezzato per un attimo e per un soffio non è riuscita a centrare questa splendida idea, spero e mi auguro che possa avvenire per la prossima stagione”.