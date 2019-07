Calendari Serie A, le reazioni dopo il sorteggio: Marotta parla di Lukaku, Giulini su Nainggolan e Nandez

“Cragno e Pavoletti, nonostante le offerte, hanno deciso di rimanere e ci fa molto piacere. Ci vuole la volonta’ del club ma anche dei calciatori. Ora e’ arrivato Rog dal Napoli e speriamo per Nandez, e’ una trattativa complicata, ma speriamo di chiuderla nelle prossime 48 ore”: sono le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dei calendari. “Nainggolan? E’ dell’Inter e non c’e’ nulla di concreto. Se dovesse scegliere di restare in Italia una piazza gradita come il Cagliari non la troverebbe – aggiunge – ma al momento e’ fantamercato. Defrel? Piace sia al nostro mister che al direttore, ma non e’ facile”.

“Un inizio stimolante ma tutt’altro che semplice, con due neopromosse nelle prime tre giornate e nel loro stadio, con in mezzo il derby con la Spal: sara’ importante cominciare bene, trovando la migliore condizione il piu’ presto possibile”. Questo il commento del Direttore Sportivo del Bologna, Riccardo Bigon. “Nel mese di ottobre avremo Lazio e Juventus, poi due sfide assai interessanti con Sampdoria e Cagliari che ci diranno di che pasta siamo fatti. A dicembre Napoli, Milan e Atalanta in sequenza saranno begli esami di maturita’, cosi’ come la trasferta di Lecce e la chiusura con Fiorentina prima e Torino poi” aggiunge il diesse felsineo. “In generale comunque il calendario incide fino a un certo punto: sappiamo che in Serie A tutte le partite sono durissime e dovremo fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

”Lukaku? Le richieste dei giocatori in alcuni casi sono davvero elevate. Noi abbiamo fatto un’offerta importante, sicuramente congrua, rispettando il valore di mercato del giocatore. Non abbiamo concluso, cercheremo di monitorare la situazione ma non mi sbilancio”: lo dice l’ad dell’Inter Beppe Marotta a Sky Sport. ‘‘Il mercato quest’anno e’ lungo. Le operazioni non vengono affrettate come negli anni passati. Siamo attenti a valutare le opportunita’ in base alle capacita’ finanziarie ed economiche. Bisogna comunque rispettare i parametri del Fair Play Finanziario dobbiamo cogliere opportunita’. Siamo fiduciosi”.

“Ci attende un esordio difficile, alla Scala del calcio italiano. Per noi rappresenta un traguardo arrivare a giocare in simili palcoscenici: lo vivremo con tranquillita’ e serenita’, ci prepareremo per questo esordio contro l’Inter e alla fine vedremo cosa dira’ il campo”. Lo dice il tecnico del Lecce Fabio Liverani. “Sembra un calendario a blocchi, nel senso che all’inizio ci aspettano dei confronti di alta difficolta’, nella parte centrale altri di altissima difficolta’ e poi incontreremo delle squadre che piu’ o meno faranno il nostro campionato – ha sottolineato l’allenatore dei pugliesi – L’ultima in casa con il Parma? Il nostro obiettivo e’ arrivare a quella giornata per giocarci quello che ora sarebbe un miracolo davanti alla nostra gente”.

“L’inizio di campionato non e’ mai semplice, a prescindere dagli avversari che incontri. E’ sempre un’incognita per tutti e lo sara’ anche per noi, che siamo una squadra all’inizio di un percorso”. E’ il commento del tecnico della Sampdoria. “Gia’ prima della sosta avremo due partite impegnative contro due squadre forti e rodate. Di sicuro c’e’ che noi continueremo a lavorare nelle prossime settimane per farci trovare pronti per questa Serie A. Forza Samp!” conclude Di Francesco.

“Obiettivo Champions? I traguardi non vanno pronosticati, ma raggiunti. Noi purtroppo per due stagioni non ce l’abbiamo fatta anche se lo avremmo meritato. Ora non dobbiamo ripetere gli stessi errori, ma esprimerci al cento per cento”. Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Juventus squadra da battere? E’ un grande club con potenzialita’ economiche superiori agli altri. Ma sono convinto che l’aspetto economico e organizzativo possano essere colmati attraverso le idee e la mentalita’. Non a caso noi dopo la Juve siamo la societa’ che ha vinto di piu’ negli ultimi anni”.

“Cominciamo con due trasferte insidiose ma siamo fiduciosi. Forza Napoli sempre”. Questo il commento del Napoli dopo il sorteggio in Serie A.