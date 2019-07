Giovedì i calendari di Serie C, Ghirelli: “sarà un campionato bellissimo”

Cresce sempre di più l’attesa per il campionato di Serie C, un torneo che si preannuncia scoppiettante, tante le squadre in gradi di lottare per la promozione. Nel frattempo è stato programmato per giovedì il calendario per la nuova stagione, appuntamento alle 18.30 al Salone d’Onore del Coni di Roma. Arrivano le indicazioni del presidente Ghirelli: “sara’ un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come gia’ i play off hanno dimostrato“. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle 18.50, presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Tra gli ospiti il presidente Franco Carraro, il presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il segretario generale del Coni Carlo Mornati.