Calendario Liga spagnola, i campioni del Barcellona in casa del Bilbao all’esordio

E’ stato sorteggiato il calendario per quanto riguarda la Liga spagnola, si preannuncia una stagione scoppiettante. Proverà a confermarsi il Barcellona mentre sempre in agguato il Real Madrid ed anche l’Atletico sempre protagonista di grandi stagioni, i blaugrana in campo sul campo del Bilbao, il campionato prenderà il via il 18 agosto, in trasferta il Real Madrid sul campo del Celta Vigo, il primo ‘clasico’ della stagione il 27 ottobre alla decima giornata al Camp Nou, ritorno alle 26esima giornata (1 marzo) al Bernabeu. Il primo derby di Madrid si giocherà alla settima giornata (29 settembre) in casa dell’Atletico.