Calendario Serie A, l’analisi dopo il sorteggio: inizio difficile per Juve e Napoli, favorevole ad Inter e Milan

Sono andati in scena nella giornata di oggi i calendari validi per il prossimo campionato si preannuncia una stagione scoppiettante, tutti a caccia della Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi ma dovranno fare i conti con Napoli e Inter, due squadre che si stanno rinforzando, poi non bisogna sottovalutare il Milan e le due squadre romane, la Roma e la Lazio, proverà a confermarsi anche l’Atalanta, così come si preannuncia scoppiettante la corsa Europa League ed anche quella salvezza. Ecco l’analisi sul calendario. Inizio difficile per la Juventus, la trasferta contro il Parma può essere considerata insidiosa, poi la super sfida scudetto contro il Napoli, partita speciale per l’allenatore Maurizio Sarri. Poi la difficile trasferta contro la Fiorentina poi calendario in discesa con Hellas, Brescia e Spal prima del derby d’Italia contro l’Inter, chiusura con il botto per i campioni d’Italia contro la Roma.

Difficile anche l’inizio del Napoli che in serie affronterà Fiorentina e Juventus, poi Sampdoria, Lecce e Cagliari. Poi una serie di partite alla portata, all’undicesima di fronte la Roma, alla tredicesima la trasferta contro il Milan, alla diciottesima contro l’Inter. Prime tre partite sulla carta favorevoli per Inter e Milan che affronteranno in ordine Lecce, Cagliari, Udinese e Udinese, Brescia e Hellas, poi alla quarta il derby di Milano. Il derby di Genova alla sedicesima giornata, Sampdoria e Genoa si candidano ad essere grandi protagonista, quello di Torino tra i granata e la Juventus all’undicesima. Roma e Lazio in campo nella prima giornata contro le due squadre di Genova, alla seconda è già tempo di derby di Roma.