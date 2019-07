Calendario Serie A: soste e turni infrasettimanali, ecco tutte le date

Pochi minuti fa la Lega Serie A ha diramato un comunicato inerente le nuove date della prossima Serie A. Come previsto da calendario, l’inizio sarà il 25 agosto. Quattro le soste totali, tre per gli impegni della Nazionale (8 settembre, 13 ottobre e 17 novembre) e una, nel weekend del 28 e 29 dicembre, per le festività natalizie e di fine anno.

Il campionato, che avrà tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020), terminerà il 24 maggio del 2020. Ufficializzato anche l’inizio della Coppa Italia, che comincerà il 4 agosto con le partite del primo turno preliminare. La finale si giocherà il 13 maggio 2020.