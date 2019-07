Calendario Serie A, idea sorteggio in stile Premier: gare di ritorno ‘sfalsate’ rispetto all’andata?

Siamo nel vivo del calciomercato ma cresce sempre di più l’attesa per l’inizio del nuovo campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante. La corsa scudetto sarà tutta da vivere con Inter e Napoli che sono attivissime sul mercato e hanno intenzione di ridurre il gap dalla Juventus, per il resto sarà bagarre per Champions, Europa League e salvezza e nel frattempo sono al vaglio novità per quanto riguarda la prossima stagione. Nel dettaglio la stagione in Serie A prenderà il via nel weekend tra il 24 ed il 25 agosto per concludersi il 24 maggio, non ci sarà il boxing day (l’esperimento non ha entusiasmato in termini di numeri per quanto riguarda anche le presenze allo stadio). Le grandi squadre avrebbero preferito un inizio ed una fine del campionato anticipata per allineasi alle altre leghe e per l’Europeo del 2020.

Previsti tre turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile mentre ci si fermerà 4 volte per gli impegni della Nazionale: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo mentre è da ufficializzare ancora la Supercoppa Italiana che metterà di fronte Juventus e Lazio, molto probabilmente si giocherà ancora in Arabia Saudita tra dicembre e gennaio. Per quanto riguarda il sorteggio del calendario le date sono quelle di 29 o 30 luglio. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando alcune modifiche, l’idea più importante sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e ritorno con una sorta di doppio sorteggio.