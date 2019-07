Calendario Serie C, l’annuncio di Ghirelli: “Si torna ad orari e giorni fissi”

“Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: per questo si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17.30 più il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori. Siamo una squadra con una grande autonomia. Devono esserci regole e rispetto per il difficile lavoro di arbitri ed assistenti in formazione. Basta con le proteste, basta con gli isterismi. La serie C cambia pelle, noi siamo la Lega dei pulmini, dell’educazione e di chi sa che ha un progetto vincente“. Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli durante il primo raduno della Can Pro a Sportilia.