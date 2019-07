Calendario Serie C live, la diretta dell’evento: dove guardarlo in tv

Cresce l’attesa per il calendario di Serie C, il campionato si preannuncia spettacolare con tante squadre che si stanno rinforzando sul calciomercato, sarà grande battaglia per decidere le squadre promosse. Nel frattempo arriva un grande evento, si decidono le partite della prossima stagione, appuntamento al Salone d’Onore del Coni di Roma. Per il Sorteggio dei calendari è prevista la diretta tv su Rai Sport a partire dalle 18.50, saranno presenti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, il Presidente Franco Carraro, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati. La diretta su CalcioWeb a partire dalle 18.30.

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.

GIRONE B— Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, AJ Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, LR Vicenza, Virtusvecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C— Avellino, Bari, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cerignola, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.