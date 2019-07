Carpi, nessun problema sull’iscrizione: il club alza la voce con un comunicato

Il Carpi ha da pochi minuti diffuso un comunicato, sul proprio sito ufficiale, in cui smentisce quanto scritto nelle pagine odierne di Gazzetta dello Sport in merito al futuro societario del club e ai dubbi sull’iscrizione. Ecco il testo integrale.

“CARPI – In riferimento a quanto pubblicato sull’edizione odierna del maggior quotidiano sportivo nazionale, il Carpi FC 1909 e la sua proprietà smentiscono fermamente l’interpretazione assolutamente falsa e tendenziosa circa il futuro della Società: mettere in dubbio l’iscrizione del Club al campionato 2020-21 è assolutamente fuori luogo nonché privo di fondamento.

Come risaputo, la Società è stata oggetto di trattative per la cessione del pacchetto azionario e rimane in vendita ma, come annunciato ufficialmente dall’azionista di maggioranza e AD Stefano Bonacini, il futuro e la continuità della Società non sono mai stati in discussione nonostante la volontà di cedere la mano ad altri soggetti.

Il Carpi è una società sana e in salute, ad oggi conta su una rosa di 24 calciatori sotto contratto che, senza offerte all’altezza del proprio valore, saranno a disposizione del nuovo staff tecnico – che verrà ufficializzato a breve – per un campionato da assoluti protagonisti in Serie C.

A fronte di questa situazione di oggettiva solidità finanziaria e tecnica, il Carpi diffida chiunque a fare congetture o ricostruzioni fantasiose circa il futuro più o meno prossimo della Società“.