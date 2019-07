Cassano, la stoccata: “Il problema della Roma sono i dirigenti, Baldini decide anche se non compare!”

“Sono affezionato alla Roma, ho passato lì cinque anni. Il problema più grande sono i dirigenti: Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che decide sempre anche se non compare mai. Baldini aveva in mente di mandare via Totti appena è tornato a decidere nella Roma: lui non si espone mai, ma decide da Londra. Spero che la società giallorossa possa tornare a livelli altissimi, ma con questi personaggi qui farà fatica: i dirigenti devono capire che la Roma non sono loro, ma la gente“. Queste le parole di Antonio Cassano sulla Roma ai microfoni di Sky Sport.

Il calciatore barese parla anche dell’Inter: “Sono tifoso dell’Inter e penso che il top player lo abbia preso in panchina, Antonio Conte è un grande allenatore e con lui i nerazzurri si avvicineranno alla Juventus e potranno giocarsi lo scudetto. Ci aspetta una Serie A importante. Sono tornati Conte e Sarri, mi spiace solo non ci sia più Allegri che è un grande allenatore e ha vinto tanto: quando tornerà, sarà per un progetto vincente. Lukaku? A me non piace e poi leggo sui giornali cifre folli, 85 milioni. Io penso che l’Inter dovrebbe prendere Higuain, visto che Icardi vuole andare alla Juve. Nainggolan al Cagliari? La vedo dura visto il suo ingaggio, ma sarei contento per lui: se è felice di andare in Sardegna, comunque, una soluzione la troveranno“.