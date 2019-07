Si chiudono le celebrazioni dei 60 anni della Serie C [FOTO]

Una giornata dedicata alla Serie C C tra identità, storia e innovazione. Sono stati celebrati i 60 anni della C, nata con Artemio Franchi, il 13 luglio 1959. ll cuore dell’evento si è tenuto nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio con un “viaggio” tra storia, presente e futuro, ma anche di confronto sul calcio. A tutti gli eventi sono intervenuti il presidente della FIFA, Gianni Infantino e della FIGC, Gabriele Gravina.

“ La Serie C – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- è la radice forte dove innestare il cambiamento : IDENTITÀ ( noi siamo la lega del territorio e della formazione di giovani calciatori); REGOLE ( noi siamo obbligati ad essere la governance che mette regole, passa da qui la riconquista della credibilità); SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, GIOVANI, (noi siamo la lega dei PULMINI, andiamo a prendere nelle proprie abitazioni i ragazzi e le ragazze per portarli al campo sportivo ed insegnare loro a giocare a calcio e, contemporaneamente, li allontaniamo dai pericoli e svolgiamo una funzione sociale);

EUROPA E MONDO, il calcio è un grande villaggio in cui non serve il vocabolario, chiediamo regole che salvaguardino i nostri giovanissimi calciatori dai “mercanti del tempio” . Quando la tradizione si intreccia con il senso di identità, si lega al territorio, ai campanili, alla passione e all’innovazione si parla di Serie C”.

Nel corso dell’evento a Palazzo Vecchio si sono tenute le premiazioni di ex presidenti della C e federali ed è stato assegnato un riconoscimento al CT della Nazionale femminile, Milena Bertolini e a Daniele Arrigoni per la medaglia di bronzo con la Nazionale Universitaria alla Universiade di Napoli. Spazio poi al pallone con la presentazione di quello storico C60 e quello della prossima stagione.