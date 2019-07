Cesena, deserta l’asta per l’assegnazione del logo e della sede: il cavalluccio marino rischia di scomparire

Prima asta deserta quella di stamattina per l’assegnazione dello storico simbolo dell’AC Cesena, il cavalluccio marino bianconero. Nello studio del notaio Marco Maltoni non sono pervenute offerte né per il logo della vecchia società di Serie B fallita nel 2018 né per la storica sede del club di corso Sozzi. La base d’asta era di 770 mila euro. Il Comune romagnolo ha stanziato 111 mila euro per rilevare il simbolo. La nuova società, un gruppo di imprese del territorio con a capofila Pubblisole SpA che ha portato quest’anno la squadra in Serie C, ha dichiarato di sperare in un accordo con la curatela fallimentare altrimenti prenderà in considerazione la creazione di un nuovo logo, con lo storico simbolo che rischia di scomparire.