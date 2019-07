Cessione Avellino, qualcosa si muove…

CESSIONE AVELLINO – Sono giorni caldi per quanto riguarda il futuro dell’Avellino, grande incertezza in vista della prossima stagione. Considerando le vicende economiche che stanno interessando il gruppo ‘De Cesare’ il club continua a rimanere in vendita, per il momento si sono registrate due manifestazione di interesse con Pec ufficiale, la prima porta la firma dell’avvocato Teodoro Reppucci e sarebbe per conto dell’onorevole irpino Angelo D’Agostino che già in passato tentò di entrare nel club, la seconda dal commercialista Enrico Maria Garau, che dovrebbe rappresentare gli imprenditori sardi, Roberto Felleca e Massimo Nicastro, gli stessi che hanno riportato il Como in Serie C, la conferma sulle trattative è arrivata direttamente dal sindaco Gianluca Festa.

“L’interesse per la squadra di calcio c’è – ammette – ora la questione passa nelle mani del Tribunale nonché in quelle di De Cesare. Io ho esortato coloro che avessero avuto voglia di dare una mano ai colori biancoverdi a farsi avanti. La trattativa per l’Us Avellino è nelle mani del tribunale – ricorda Festa – quando sapremo ufficialmente chi sarà l’interlocutore, nel caso decida di fare un’offerta, mi farò carico di chiedere una sponsorizzazione anche per il basket. Conto che questa settimana venga fuori la verità: se si può cedere l’Avellino vediamo a chi, se non si può cedere spero che De Cesare possa avviare le prime trattative e portare in società mister, dirigenti e qualche atleta”.