Cessione Palermo, Tony Di Piazza allo scoperto: svolta in arrivo?

“Cari tifosi del Palermo come promesso anche io voglio esserci alla rinascita della nostra squadra. Riconoscendo il tempo che serve per seguire adeguatamente il Palermo in questa rinascita e per non stravolgere la mia vita e il lavoro nelle mie aziende, ho deciso di appoggiare il gruppo locale composto da Mirri e Sagramola che hanno gia’ mostrato serieta’, trasparenza, competenza e appoggio finanziario al club”. Sono le importanti dichiarazioni dell’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza in un video pubblicato su YouTube annuncia l’alleanza con Dario Mirri. Di Piazza e Mirri per provare a rilevare il Palermo. In corsa resta anche il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, le proposte saranno valutate da Leoluca Orlando e dall’ex presidente del tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta.