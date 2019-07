Cessione Sampdoria, la confessione di Ferrero: “Me ne danno 140”. Ma poi smentisce: “Magari…”

Cessione Sampdoria, sempre nuovi scenari ed intrighi in merito alla vicenda, con l’attuale patron blucerchiato Massimo Ferrero che continua a ‘giocare’, tra affermazioni poco chiare, smentite e confessioni. Come quella che, secondo ‘Il Secolo XIX‘ avrebbe segretamente fatto in Lega nel corso di un’assemblea sui diritti televisivi: “Me ne danno 140” avrebbe detto a qualche amico in merito alla cifra che gli eventuali investitori pagherebbero al presidente della Sampdoria.

Ma poi, ai microfoni di ‘Telenord’, è arrivata la smentita dello stesso Ferrero che, come ormai ha abituato, depista ogni traccia negando qualsiasi cosa: “Magari, non c’è nulla“, le sue parole.