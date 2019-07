Cessione Sampdoria, le ultime: verdetto a fine mese

Verdetto a fine mese, in un senso o nell’altro. Queste le ultime novità in merito alla cessione della Sampdoria al gruppo legato a Vialli.

Intanto la presenza in Italia dell’ex attaccante blucerchiato ha scatenato nuovamente i tifosi. Infatti ieri a Cremona si sono riuniti tanti calciatori di quella Sampdoria che conquistò lo scudetto nel campionato ’90-’91. Tra questi anche l’attuale ct dell’Italia Roberto Mancini. E poi tanti altri: da Lombardo a Pagliuca passando per Vierchowood, Lanna e Invernizzi. Tutti impegnati in una partitella in famiglia. Un giornata documentata dall’ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani.