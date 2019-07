Champions League africana, finale infinita: il Tas annulla la decisione di far ripetere il match

Champions League africana, sembra non voler essere messa la parola fine in merito all’ultimo atto della competizione. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti annullato la decisione dell’Esecutivo della Confederazione del Calcio africano (Caf) che lo scorso 5 giugno si era espressa sulla ripetizione della gara in campo neutro. Scelta, questa, che era seguita a quella di assegnare il torneo a tavolino all’Esperance dopo che il Wydad aveva abbandonato il campo per proteste a causa dell’annullamento dell’1-1 a dieci minuti dal 90′ senza l’ausilio del Var, fuori funzione. Per il Tas devono essere gli organi della giustizia sportiva africana della Caf a decidere sulla questione.