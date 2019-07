Che fine ha fatto Giuliano Giannichedda? Il nuovo ruolo dell’ex calciatore

Che fine ha fatto Giuliano Giannichedda? L’ex calciatore è il nuovo allenatore della Rappresentativa Serie D-Under 19 e dell’Under 18, l’attività prenderà il via con stage territoriali ad ottobre per proseguire con i raduni nazionali e i test amichevoli in preparazione dei tornei, parteciperà alla Viareggio Cup, mentre l’Under 18 sara’ impegnata al Roma Caput Mundi e al Trofeo Angelo Dossena. “Sono davvero felice di questa nuova avventura, arrivo qui con grande voglia e determinazione – queste le prime parole di Giannichedda – Lavorare coi giovani e’ sempre stato molto stimolante per me, ecco perche’ non ho avuto dubbi ad accettare subito questa nuova sfida. L’obiettivo e’ quello di costruire un gruppo di ragazzi tecnicamente validi ed intelligenti, non vedo l’ora di cominciare”.

“La storia tra Giannichedda e la LND si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo – ha commentato il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia – Cercavamo un profilo giovane e abituato ad allenare i ragazzi, scegliere Giuliano e’ stato facile. Grazie alla sua competenza e alle sue qualita’ morali sono sicuro che ci aiutera’ tantissimo in questo percorso di crescita per valorizzare i talenti dei campionati dilettantistici”.