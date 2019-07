Chelsea, ufficiale: rinnovo di contratto per Loftus-Cheek

Dopo aver ‘liberato’ completamente Morata, riscattato dall’Atletico Madrid, il Chelsea ufficializza il rinnovo di contratto per Loftus-Cheek.

Esploso quest’anno sotto la gestione Sarri, il giocatore 23enne ha rinnovato il contratto con i ‘blues’ per cinque stagioni, fino al 2024. Lo comunica la società londinese. “Sono davvero felice di poter rimanere qui per altri cinque anni – ha evidenziato il centrocampista britannico – E’ il posto in cui sono cresciuto e spero di giocare qui ancora a lungo“.