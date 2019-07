Chelsea, Zola: “I risultati sono stati enormi. Sarri farà bene. Un calciatore che mi ha impressionato?…”

“Adesso aspetto la prossima opportunità: quando arriva sarò molto più pronto e preparato di prima”. Cosi’ Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, in un’intervista a Sky Sport. L’ex fantasista sardo, conclusa l’esperienza al fianco del neo-allenatore della Juve, parla della scorsa stagione: “I risultati, contando anche sulle difficoltà iniziali, sono stati enormi”. “Il momento più complicato – ha ammesso Zola – è stato fra gennaio e febbraio, quando la squadra era sovraccarica e stanca, perché aveva giocato tante partite in un mese e mezzo. Nei momenti di maggiore difficoltà, però, i giocatori sono stati bravi. A Cardiff perdevamo 1-0 alla fine del primo tempo, poi abbiamo reagito e siamo cresciuti fino ad arrivare alla vittoria in Europa League”.

“Faccio un grosso in bocca al lupo a Frank Lampard – le parole di Zola, rivolte al nuovo allenatore del Chelsea, presentato oggi – perché avrà un compito non facile. Al Chelsea ci sono grandi aspettative e ambizioni, spero riceva il supporto di cui un allenatore giovane ha bisogno. Per quanto riguarda Sarri, dico che ha una lettura non semplice, ma stiamo parlando di uno dei migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene”.

Infine, Zola ha rivelato che “Hazard è stato straordinario, Sarri con lui era molto esigente; c’è stato anche qualche momento di tensione ma, se nel 40% dei gol del Chelsea, c’è l’impronta del belga, questo certifica il suo valore in campo. Un altro molto forte, che mi ha impressionato, è Loftus-Cheek“.