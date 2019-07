Ciliverghe, c’è un nuovo arrivo: acquistato il difensore Marco Avesani

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Marco

Avesani. Il giovane classe ’00 giunge in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Brescia dopo aver disputato

l’ultima stagione da titolare in Eccellenza con la maglia della Bedizzolese.

“Abbiamo seguito Marco nel corso di tutta la passata stagione, – dichiara il direttore sportivo Danilo

Facchinetti – è un ragazzo che è cresciuto moltissimo nel corso del campionato di Eccellenza disputato

con la Bedizzolese e in accordo con il tecnico Carobbio abbiamo deciso di portarlo a Ciliverghe. Ha un

gran fisico, senso della marcatura, grandi margini di crescita e non disdegna di proporsi anche in zona

gol. Sicuramente al fianco di Minelli e Sanni avrà l’opportunità di crescere giorno per giorno e siamo certi

sarà una delle sorprese della stagione”.

“Ho deciso di accettare la proposta del Ciliverghe tra le molte ricevute – le parole di Marco Avesani –

perché ritengo sia l’ambiente ideale in cui crescere ed affermarsi. Avrò l’opportunità di allenarmi al

fianco di Minelli da cui potrò imparare moltissimo, così come da un allenatore come Carobbio di cui tutti

parlano bene. Il salto in serie D non mi spaventa, sono consapevole che devo dimostrare tutto e

meritarmi ogni minuto lavorando duramente in settimana, ma come ho fatto nella passata stagione in

Eccellenza lavorerò con il massimo impegno per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte e

guadagnarmi più spazio possibile”.