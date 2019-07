Ciliverghe, il programma del ritiro estivo: amichevoli di lusso per i lombardi

Il Ciliverghe Calcio rende noto il proprio programma del ritiro estivo che vedrà la società gialloblù ai nastri di partenza del campionato di serie D per la sesta stagione consecutiva, diventando così la compagine bresciana con maggior militanza nel massimo campionato dilettantistico tra quelle ai nastri di partenza per il 2019/20. La rosa a disposizione del tecnico Carobbio effettuerà scaglionata le visite mediche nei giorni di giovedì 18 e venerdì 19 presso il centro Panathleticon di Brescia, per poi iniziare il lavoro sul campo presso il Centro Sportivo Casa Cili da lunedì 22 con programma di doppie sedute fino al 13 agosto. Folto e di qualità il programma delle amichevoli estive che vedrà il Ciliverghe affrontare ben due società di serie A ed una di Lega Pro. Primo confronto mercoledì 24 contro il Brescia a Darfo Boario con calcio d’inizio alle ore 17.30; a distanza di soli quattro giorni domenica 28 il Ciliverghe sarà ospite del Sassuolo nel ritiro di Vipiteno, mentre l’ultimo test contro i professionisti sarà il 7 agosto a Temù quando i gialloblù affronteranno la Feralpisalò.