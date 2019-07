Secondo successo consecutivo per lo Shandong Luneng nella Super League cinese: 2-0 sul campo del Beijing Renhe, a segno Graziano Pellè e Guedes. Eder invece non incide con il Jiangsu Suning, sconfitto per 2-1 in casa del Tianjin Teda. Ottimo esordio per il Dalian Yifang di Rafa Benitez: 3-1 contro l’Henan. A segno Carrasco ed Emmanuel Boateng con una doppietta. Comanda sempre il Beijing Gouan con 42 punti, lo Shandong è quarto a 28 punti, Jiangsu sesto a quota 22.