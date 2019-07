Cittadella, nuovo arrivo: ufficiale Vrioni dalla Sampdoria

“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di GIACOMO VRIONI.

L’attaccante, classe 1998 e nato a San Severino Marche, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria.

Nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia della Pistoiese, nello scorso campionato quella del Venezia in Serie B.

Presenze anche con la maglia azzurra prima (Under 18 e Under 19) e della Nazionale Albanese poi (Under 21 e prima squadra).

Ieri sera le visite mediche, nel pomeriggio già agli ordini di mister Venturato per il primo allenamento in granata!

A Giacomo il nostro più caloroso benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione con i nostri colori!”